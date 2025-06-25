Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Eşini öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı, ilk duruşmada beraat etti

        ANTALYA'daeşi Düriye Çiğdem Keklik'i (33) tüfekle vurup, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hüsamettin Keklik (30), 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşini öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı, ilk duruşmada beraat etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'daeşi Düriye Çiğdem Keklik'i (33) tüfekle vurup, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hüsamettin Keklik (30), 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Suçu işlediğine dair kesin ve şüpheden uzak bir delil elde edilemediği gerekçesiyle savcının mütalaası doğrultusunda, sanık hakkında beraat ve tahliye kararı verildi.

        Olay, 14 Şubat sabahı Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Hüsamettin Keklik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, sabah saatlerinde işten geldiğinde eşinin cansız bedenini bulduğunu söyledi. Eve gelen sağlık ekibi, Düriye Çiğdem Keklik'in göğsünden tüfekle vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde sehpa üzerinde, 'Seni aldatmadım, fotoğrafların hiçbirinden haberim yok, senden başkasını düşünmedim. Seni canımdan çok sevdim. Sana bunları yaşattığım için çok üzgünüm. Hakkını helal et. Kendi isteğimle canıma kıyıyorum, kurtuluyorsun benden' ifadelerinin yer aldığı mektup bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan Hüsamettin Keklik, polis merkezindeki ifadesinde, eşinin intihar ettiğini söyledi. Adliyeye sevk edilen Keklik, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        MEKTUPTA PARMAK İZİ

        Düriye Çiğdem Keklik'in şüpheli ölümüne ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede; 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan yargılanması istenen Hüsamettin Keklik'in parmak izinin 'intihar mektubu'nda tespit edildiği kaydedildi. Hazırlanan raporda, maktulün mektubu kendisinin yazdığı ifade edildi.

        İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

        Hüsamettin Keklik hakkında açılan davanın ilk duruşması, 23 Haziran'da Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Taraflar ve avukatları, mahkeme salonunda hazır bulundu. Eşini öldürmediğini, intihar ettiğini belirten Hüsamettin Keklik, "Eşim bir gün video göstermek için telefonunu bana verdi. Eski sevgilisiyle fotoğraflarını ve videolarını gördüm. Silmesini söyledim. Ancak çöp kutusunu kontrol ettiğimde fotoğraflar çöp kutusundaydı. Geçmişi silmemiz gerektiğini belirttim. Sonra dışarı çıktım. Eşimde nefes darlığı olduğu için eve geri gittim. Ertesi gün eşimin telefonunu kontrol ettiğimde çöp kutusunda eski sevgilisine ait fotoğraflar vardı. Ben eşimin telefonunu da yanıma alarak servisle işe gittim. 8 saat sonra servisle eve döndüm. Eve girdim, oturma odasının kapısını açtığımda eşimi yerde gördüm" dedi.

        'HERHANGİ BİR DARP UYGULAMADIM'

        Evdeki ruhsatlı tüfekle eşinin kendisini vurduğunu anlatan Keklik, "Hemen 112'yi aradım. Telefonda konuştuğum ekipler, eşimi kontrol etmemi, ısısına bakmamı, ailemden en yakınlarımı aramamı söyledi. Sehpanın üzerinde mektup vardı. Aldım, okudum. Fotoğraf olayı dışında eşimle herhangi bir tartışmamız olmadı. Evlenmeden önce de eşimle görüştüğümüzde intihara meyilliydi. Kendisine yönelik birlikte olduğumuz dönem içerisinde herhangi bir darp veya cebir uygulamadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" ifadesini verdi. Kızının ölümünü telefonda öğrendiğini belirten Ekrem K., "Kızımla yaklaşık 3 aydır görüşmüyordum. Eşim kızımı aramış. Telefonu önce açmamış, üçüncü arayışında ise sanığın abisi telefonu açmış ve gelmemiz gerektiğini söylemiş. Eve gittiğimizde kızımın öldüğünü öğrendik" dedi.

        MÜTALAADA BERAAT TALEP EDİLDİ

        Hüsamettin Keklik hakkında eşi Duriye Çiğdem Keklik'i silahla kasten öldürdüğü iddiasıyla açılan davada savcılık, dosyaya giren tüm bilgi ve belgeleri inceledi. Kriminal raporlar, adli tıp bulguları, olay yeri inceleme tutanakları ve sanığın savunması birlikte değerlendirildiğinde, sanığın suçu işlediğine dair kesin ve şüpheden uzak bir delil elde edilemediği belirtildi. Olay yerinde bulunan mektubun maktul tarafından yazıldığının kriminal raporla tespit edildiği kaydedildi. Savcı, mütalaasında sanığın beraatına karar verilmesini talep etti.

        'DENEME ATIŞI YAPARAK DENEMİŞ'

        Sanık avukatı Coşkun Demir, "Müvekkilim işten eve döndüğünde eşinin intihar ettiğini görmüş ve hemen 112'yi arayarak ambulans çağırmıştır. Kriminal inceleme raporunda da sabit olduğu üzere bu yazıyı maktulün ölmeden önce kendisinin yazdığı tespit edilmiştir. Yine maktul intihar vakalarında sıkça görüldüğü üzere olayda kullandığı tüfeği koltukta deneme atışı yaparak denemiş ve nasıl kullanılacağını öğrenmiş" diye konuştu. Coşkun Demir, "Maktulün yapılan otopsisinde ölü katılıkları ve morluklarına göre en az 6 saat önce vefat ettiğini göstermektedir. Buna göre Çiğdem Keklik, gece saat 04.00-05.00 sıralarında intihar etmiştir. Bu saatlerde müvekkil çalışmış olduğu oteldedir. Bütün bu anlatımlarımız sonrasında davaya konu olayın bir cinayet değil intihar vakası olduğu apaçık ortadadır" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Hüsamettin Keklik'in 'Eşe karşı kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olmaması ve yeterli delil bulunmaması dolayısıyla beraati ve tahliyesine karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Delil yetersizliğinden beraat!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Delil yetersizliğinden beraat!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Kalıp sökerken 5'inci kattan düştüler!
        Kalıp sökerken 5'inci kattan düştüler!
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi

        Benzer Haberler

        Hobi olarak başladığı buz pateninde uluslararası başarılara uzandı
        Hobi olarak başladığı buz pateninde uluslararası başarılara uzandı
        Renkli su altı dünyasının merkezi: Kaş
        Renkli su altı dünyasının merkezi: Kaş
        Soğukkapı Plajı ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
        Soğukkapı Plajı ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
        Antalya'da karısını öldürdüğü iddia edilen koca delil yetersizliğinden bera...
        Antalya'da karısını öldürdüğü iddia edilen koca delil yetersizliğinden bera...
        Şoföre saldırıp taksiyi gasbetti, 9 kilometre sonra kaza yapınca yakalandı
        Şoföre saldırıp taksiyi gasbetti, 9 kilometre sonra kaza yapınca yakalandı
        Futbol kamplarının 2 yeni gözdesi Isparta ve Burdur için 50 milyon avro hed...
        Futbol kamplarının 2 yeni gözdesi Isparta ve Burdur için 50 milyon avro hed...