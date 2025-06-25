Eşini öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı, ilk duruşmada beraat etti

ANTALYA'daeşi Düriye Çiğdem Keklik'i (33) tüfekle vurup, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hüsamettin Keklik (30), 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Suçu işlediğine dair kesin ve şüpheden uzak bir delil elde edilemediği gerekçesiyle savcının mütalaası doğrultusunda, sanık hakkında beraat ve tahliye kararı verildi.

Olay, 14 Şubat sabahı Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Hüsamettin Keklik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, sabah saatlerinde işten geldiğinde eşinin cansız bedenini bulduğunu söyledi. Eve gelen sağlık ekibi, Düriye Çiğdem Keklik'in göğsünden tüfekle vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde sehpa üzerinde, 'Seni aldatmadım, fotoğrafların hiçbirinden haberim yok, senden başkasını düşünmedim. Seni canımdan çok sevdim. Sana bunları yaşattığım için çok üzgünüm. Hakkını helal et. Kendi isteğimle canıma kıyıyorum, kurtuluyorsun benden' ifadelerinin yer aldığı mektup bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan Hüsamettin Keklik, polis merkezindeki ifadesinde, eşinin intihar ettiğini söyledi. Adliyeye sevk edilen Keklik, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Hüsamettin Keklik hakkında açılan davanın ilk duruşması, 23 Haziran'da Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Taraflar ve avukatları, mahkeme salonunda hazır bulundu. Eşini öldürmediğini, intihar ettiğini belirten Hüsamettin Keklik, "Eşim bir gün video göstermek için telefonunu bana verdi. Eski sevgilisiyle fotoğraflarını ve videolarını gördüm. Silmesini söyledim. Ancak çöp kutusunu kontrol ettiğimde fotoğraflar çöp kutusundaydı. Geçmişi silmemiz gerektiğini belirttim. Sonra dışarı çıktım. Eşimde nefes darlığı olduğu için eve geri gittim. Ertesi gün eşimin telefonunu kontrol ettiğimde çöp kutusunda eski sevgilisine ait fotoğraflar vardı. Ben eşimin telefonunu da yanıma alarak servisle işe gittim. 8 saat sonra servisle eve döndüm. Eve girdim, oturma odasının kapısını açtığımda eşimi yerde gördüm" dedi.

'HERHANGİ BİR DARP UYGULAMADIM'

Evdeki ruhsatlı tüfekle eşinin kendisini vurduğunu anlatan Keklik, "Hemen 112'yi aradım. Telefonda konuştuğum ekipler, eşimi kontrol etmemi, ısısına bakmamı, ailemden en yakınlarımı aramamı söyledi. Sehpanın üzerinde mektup vardı. Aldım, okudum. Fotoğraf olayı dışında eşimle herhangi bir tartışmamız olmadı. Evlenmeden önce de eşimle görüştüğümüzde intihara meyilliydi. Kendisine yönelik birlikte olduğumuz dönem içerisinde herhangi bir darp veya cebir uygulamadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" ifadesini verdi. Kızının ölümünü telefonda öğrendiğini belirten Ekrem K., "Kızımla yaklaşık 3 aydır görüşmüyordum. Eşim kızımı aramış. Telefonu önce açmamış, üçüncü arayışında ise sanığın abisi telefonu açmış ve gelmemiz gerektiğini söylemiş. Eve gittiğimizde kızımın öldüğünü öğrendik" dedi.

MÜTALAADA BERAAT TALEP EDİLDİ

Hüsamettin Keklik hakkında eşi Duriye Çiğdem Keklik'i silahla kasten öldürdüğü iddiasıyla açılan davada savcılık, dosyaya giren tüm bilgi ve belgeleri inceledi. Kriminal raporlar, adli tıp bulguları, olay yeri inceleme tutanakları ve sanığın savunması birlikte değerlendirildiğinde, sanığın suçu işlediğine dair kesin ve şüpheden uzak bir delil elde edilemediği belirtildi. Olay yerinde bulunan mektubun maktul tarafından yazıldığının kriminal raporla tespit edildiği kaydedildi. Savcı, mütalaasında sanığın beraatına karar verilmesini talep etti.