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        7 yıldır kayıp olan yabancı uyruklu kadını eşi öldürmüş

        ANTALYA'da 7 yıl önce kaybolan yabancı uyruklu E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:50 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:50
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        7 yıldır kayıp olan yabancı uyruklu kadını eşi öldürmüş
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        ANTALYA'da 7 yıl önce kaybolan yabancı uyruklu E.B.U.'nun, eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisin gözaltına aldığı M.E.U., eşiyle tartıştığını, arbedede yere düşüp öldüğünü, cesedi de Aksu ilçesinde ormana gömdüğünü itiraf etti. E.B.U.'ya ait olduğu değerlendirilen iskelet parçaları gömüldüğü yerde bulundu, M.E.U. ise tutuklandı.

        Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Demircikara Polis Merkezi Amirliği'ne 25 Aralık 2018'de müracaat eden M.E.U., yabancı uyruklu eşi E.B.U.'nun 24 Kasım 2018 itibarıyla kaybolduğunu belirtti. Kayıp kadının bulunmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. M.E.U. ile yapılan görüşmelerde, kayıp kadının kanser hastası olduğunu ve 6 aylık ömrünün kaldığını öğrendiğini, psikolojisinin bozulduğunu, arkadaşlarında kalacağını söyleyerek evden ayrıldığını, cep telefonunun olmadığını ve kendisine ait telefonu kullandığını, eşinin özgür ruhlu olduğunu ve zaman zaman evden ayrılıp geri döndüğünü, bu sebeple evden gittiği tarihte kayıp müracaatında bulunmadığını, 1 ay sonra konsolosluktan arandığını ve eşinin ailesinin kayıp ihbarında bulunduklarını öğrendiğini, konsolosluğun yönlendirmesi üzerine kendisinin de 1 ay sonra polis merkezine kayıp müracaatında bulunduğunu beyan etti.

        ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILDI

        Kaybolduktan sonda bir daha haber alınamayan E.B.U.'nun güncel kaydının veya yurt dışı giriş-çıkışının olmadığını tespit eden ekipler, öldürüldüğünü değerlendirerek çalışmalarına bu yönde ağırlık verdi. Kayıp kişinin banka hesapları ve HTS kayıtları incelendi. 1 yıla yakın süre yapılan çok yönlü araştırmalar sonucunda E.B.U.'nun 24-26 Kasım 2018 tarihleri arasında eşi tarafından öldürüldüğü, cesedinin saklanmasına veya yok edilmesine ise şüphelinin kardeşi olan R.U.'nun yardım ettiği değerlendirildi.

        İTİRAF ETTİ

        M.E.U. ve kardeşi R.U., eş zamanlı operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. M.E.U., 24 Kasım 2018'de eşiyle tartıştığını, arbede halinde eşinin yere düştüğünü ve öldüğünü, eşinin cesedini Aksu ilçesi Kumköy'de ormana gömdüğünü söyledi. Yer gösterme ve kazı çalışması sonucu kadına ait olduğu değerlendirilen iskelet parçaları bulundu. İşlemlerinin ardından M.E.U. ve R.U. adli makamlara sevk edildi. R.U. yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılırken, M.E.U. ise tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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