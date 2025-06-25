Antalya'da orman yangını (4)

KONTROLALTINA ALINDI

Antalya'nın Finike ilçesi yakınlarında, saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgenin sarp kayalık olması ve arazi şartları ekiplerin müdahalesini zorlaştırdı. Havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınan yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

SİT ALANINDAKİ YANGINA SORUŞTURMA

Limyra Antik Kenti I. Derece Sit Alanı'ndaki yerleşim yerlerinin yakınındaki yangın kısa süreli paniğe de neden oldu. Kaya mezarların bulunduğu alandaki yangında bölgede yaşayanlar söndürme çalışmalarına katılarak itfaiye ekibi ve orman işçilerine destek oldu. Limyra Antik Kenti Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Çevre Düzenleme Projesi kapsamında arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla kamulaştırılan alandaki yangının belediye tarafından seraların sökümü sırasında sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı iddia edildi. Savcılık talimatıyla yangın hakkında soruşturma başlatıldı.