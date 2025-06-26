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        Antalya'da orman yangını kontrol altında

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi 1 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:34 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:40
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        Antalya'da orman yangını kontrol altında
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi 1 saatte kontrol altına alındı.

        Yangın, saat 07.00 sıralarında Yaylaalan Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ile 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın, yayılmadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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