Antalya'da orman yangını kontrol altında

Yangın, saat 07.00 sıralarında Yaylaalan Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ile 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın, yayılmadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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