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        Bunaltıcı havada hayvanlara özel 'buzlu serinlik'

        ANTALYA'dahava sıcaklığının bunaltıcı seviyeye ulaşmasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar, özel yöntemlerle serinletildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 12:53 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:55
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        Bunaltıcı havada hayvanlara özel 'buzlu serinlik'
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        ANTALYA'dahava sıcaklığının bunaltıcı seviyeye ulaşmasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar, özel yöntemlerle serinletildi. Kavurucu sıcaklıkta hayvanların daha konforlu bir gün geçirmesi için buzlu meyve kokteylleri, fıskiyeler ve gölgelendirme sistemleri ile önlem alındı.

        Türkiye'nin en büyük doğal yaşam alanlarından biri olan ve yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda, yaz sıcaklıklarının etkisini azaltmak amacıyla çeşitli uygulamalar devreye alındı. Özellikle bozayı, maymun ve lemur gibi türler için hazırlanan karpuz, elma, muz, kiraz ve portakal benzeri meyvelerden oluşan buzlu kokteyller hem besleyici hem de serinletici etki sağlaması amacıyla hayvanlara verildi. Hayvanlar zaman zaman kafeslerinde yer alan havuzlara girerek de serinledi. Parkta sıcaklara karşı kurulan fıskiye sistemleri, doğal gölgelikler ve hayvanların dilediklerinde geçebilecekleri kışlık bölümler sayesinde konforlarının artırılması hedeflendi. Görevliler, lifli gıdalarla birlikte bol sulu meyve ve sebzelerle zenginleştirilen yazlık beslenme programını da uygulamaya başladı.

        '115 TÜRDE BİN 600 HAYVANA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ'

        Antalya Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü veteriner hekim Dr. Aygül Arsun, yaz mevsimiyle birlikte hayvanların sıcaklık stresine girmemesi için önlemler aldıklarını belirterek, "Parkımızda 115 türde 1600 hayvana ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle bazı türler sıcaklığa karşı daha hassas olabiliyor. Bu nedenle özel soğutulmuş meyve, sebze ve sıvı veriyoruz. Koyun, keçi, lama gibi türlerde ise tıraş işlemleriyle sıcaklık stresini azaltıyoruz" dedi.

        HAYVANLARA ÇAMUR BANYOSU

        Barınaklarda gölgelendirme ve serin alanların kontrol edildiğini belirten Dr. Arsun, "Çamur banyoları da hayvanlar için hem serinletici hem koruyucu etki sağlıyor. Parkın ormanlık yapısı ve doğal su kaynaklarıyla ziyaretçilere de serin bir ortam sunuyoruz. Hayvanların refahı için tüm bakım çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. Aynı zamanda ziyaretçilerimize doğayla iç içe, öğretici bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

        'HAYVANLARA ÇOK İYİ BAKILDIĞINI GÖRDÜK'

        Öğrencilerini, hayvanları tanıması için doğal yaşam parkına getirdiklerini belirten öğretmen Gülşah Uslu da "Öğrencilerimizi hayvanları görmeleri için ve keyifli vakit geçirmeleri için getirdik. Hayvanlara çok iyi bakıldığını gördük. Çocuklar onları görünce çok mutlu oldu. Buzlu meyve kokteylleriyle serinliyorlardı" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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