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        İsmail'in ölümüne neden olduğu iddia edilen motosikletliler 7 yıldır bulunamadı

        ANTALYA'da 7 yıl önce işe gitmek için motosikletiyle evden çıkan İsmail Küçüksayacıgil (21), iddiaya göre yanından geçen motosikletteki 2 kişinin teması sonucu geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 09:57 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:00
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        İsmail'in ölümüne neden olduğu iddia edilen motosikletliler 7 yıldır bulunamadı
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        ANTALYA'da 7 yıl önce işe gitmek için motosikletiyle evden çıkan İsmail Küçüksayacıgil (21), iddiaya göre yanından geçen motosikletteki 2 kişinin teması sonucu geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Yıllar geçmesine rağmen kazaya neden olan şüphelilerin hala bulunamadığını söyleyen anne Cevriye Küçüksayacıgil, "Çok büyük hayalleri vardı, çok zeki bir çocuktu. Üniversiteye gidecekti, her şeyi yarım kaldı. Şikayetçi olduk ama hala bir sonuç çıkmadı" diyerek tepki gösterdi.

        Kaza, 22 Temmuz 2018 sabahı Eski Lara Caddesi'nde meydana geldi. Markette kasiyer olarak çalışan İsmail Küçüksayacıgil, işe gitmek üzere motosikletiyle yola çıktı. İddiaya göre, yanından geçen motosikletli 2 kişi kasıtlı olarak Küçüksayacıgil’e temas etti. Dengesini kaybeden İsmail Küçüksayacıgil, devrilen motosikletinden düşerek başını elektrik direğine çarptı. Çağırılan sağlık ekipleri, İsmail Küçüksayacıgil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        HAYATIMIZ İKİYE BÖLÜNDÜ

        Anne Cevriye Küçüksayacıgil, kazadan sonra hayatlarının tamamen değiştiğini belirterek, "İşe giderken Eski Lara Caddesi'nde motosikletli 2 kişinin ona temas edip dengesini kaybettirip, düşürdüğünü görüyoruz. Ambulans 2-3 dakika içinde gelmiş. Bize söyledikleri, ölü olarak ambulansa alındığı ve hastaneye götürüldüğü. Biz o gün şehir dışındaydık. O da işinden izin alamadığı için burada kalmıştı. O gün bir şey olduğunu hissettim. Akrabalarımız, arkadaşlarımız hepsi gelmiş" dedi.

        'MEZARINA EKTİĞİM ÇİÇEKLERLE TESELLİ BULUYORUM'

        İsmail'in ilk çocuğu olduğunu anlatan Cevriye Sayacıgil, "2 kardeşi daha var. Buraya gelip mezarına ektiğim çiçeklerle teselli buluyorum, onunla konuşuyorum. Hayatımız İsmail'den önce ve sonra, diye ikiye ayrıldı. Kazadan sonra her şey değişti. Bir tarafımız hep yıkık. Çok büyük hayalleri vardı, çok zeki bir çocuktu. Üniversiteye gidecekti, her şeyi yarım kaldı. Şikayetçi olduk ama hala bir sonuç çıkmadı. Adalet istiyoruz" diye konuştu.

        'TEMAS OLDUĞU RAPORDA YAZIYOR'

        Baba Mehmet Küçüksayacıgil de "Kazaya sebep olanlardan şikayetçi olduk ama 7 yıldır hiçbir gelişme yok. Mobeselerin takibini istedik, 2 sokak sonra kameradan kayboldukları söylendi. Oğlumun ölümüne sebep olanlar hala dışarıda. Temas olduğu zaten raporda da yazıyor. Hayatımızın en büyük acısını yaşıyoruz. Bu kişilerin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Biz mobeselerin komple takibini istedik, bize kazaya sebebiyet verenlerin 2 sokak sonra hiçbir kamerada görünmediği söylendi. Ne hayallerimiz vardı, hepsi yarım kaldı. 21 yaşında benim oğlumun hayatını kaybetmesine sebep oldular ama o 2 kişi hala aramızda geziyor" dedi.

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