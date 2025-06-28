Antalya'da orman yangını

Finike'ye bağlı Turunçova Mahallesi Tireşe mevkisinde orman yangını çıktı. Yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

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