Antalya'da orman yangını (4)

Antalya'nın Finike ilçesinde saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Zorlu arazi şartları ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 2,5 hektar alanın zarar gördüğü yangından arı kovanları da etkilendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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