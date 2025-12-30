Habertürk
Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da trafik ekipleri son bir haftada 50 binin üzerinde araç ve sürücüyü denetledi

        Antalya'da trafik birimlerince, son bir haftada helikopter ve dron destekli gerçekleştirilen denetimlerde 50 binin üzerinde araç ve sürücü kontrol edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 12:32 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:32
        Antalya'da trafik ekipleri son bir haftada 50 binin üzerinde araç ve sürücüyü denetledi
        Antalya'da trafik birimlerince, son bir haftada helikopter ve dron destekli gerçekleştirilen denetimlerde 50 binin üzerinde araç ve sürücü kontrol edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, mevcut trafik düzeni ve güvenliğinin devamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında yük taşıyan araçlara yönelik 6 bin 289, yolcu taşımacılığına yönelik 1465, alkol ve uyuşturucu-uyarıcı madde denetimlerinde 7 bin 214, emniyet kemeri denetimlerinde 12 bin 534, motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde ise 8 bin 520 kontrol yapıldı. Diğer uygulamalarla birlikte toplam 50 bin 514 araç ve sürücüsü denetlendi.

        Denetimlerde yasak park yapan 1756, engellilere ayrılan park alanlarını ihlal eden 325, KGYS ve elektronik plaka sistemi kayıtlarına göre ihlal yapan 1676, hız ihlali yapan 1711, alkollü araç kullanan 158, korsan taşımacılık yapan 2, abartı egzoz kullanan 35, kırmızı ışık ihlali yapan 1055, emniyet kemeri takmayan 1262, kask kullanmayan 1167, sürücü belgesi olmadığı, geri alındığı ya da iptal edildiği halde araç kullanan 284 kişi tespit edildi.

        Diğer maddelerle birlikte toplam 12 bin 530 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

