Antalya'da bir yıl önce kurulan merkez 83 hastayı yaşama bağladı

AYŞE YILDIZ - Antalya'da, bir yıl önce kurulan, aralarında yabancıların da olduğu 83 hastayı yaşama bağlayan organ nakli merkezi ekibi, yılı Eskişehir'den gelen diyabet hastasına böbrek nakli yaparak tamamladı.

Türkiye'de, başarılı organ nakilleriyle öne çıkan Antalya'da dördüncü organ nakli merkezi olarak bir yıl önce faaliyete başlayan Yaşam Organ Nakli Merkezinde 81 böbrek, 2 karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Aralarında farklı ülkelerden gelen yabancı hastaların bulunduğu 83 kişi, canlı vericili veya kadavradan bağışlanan nakillerle hayata tutundu.

Ekip, yılın son operasyonunda Eskişehir'den gelen diyabet hastasına, annesinden canlı vericili böbrek nakli gerçekleştirdi. Diyabet hastası olduğu için ileride pankreas nakli yapılabilmesi için normalde sağa nakledilen böbrek, hastanın sol tarafına nakledildi.

Operasyonu Anadolu Ajansı ekibi, görüntüledi.

Yaşam Organ Nakli Merkezinin Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AA muhabirine, merkezin bir yıl önce kurulmasına rağmen önemli başarı yakaladıklarını söyledi.

Hem karaciğer hem böbrek nakilleri yaptıklarını, onkoloji hastalarının da ameliyatını gerçekleştirdiklerini belirten Aydınlı, "Aslında bir yıllık yeni kurulan bir merkezde 83 nakli yapabilmek önemli. Antalya ve Akdeniz bölgesi organ nakliyle biliniyor. Antalya'nın dördüncü organ nakli merkeziyiz, muhakkak ki bir açığı kapatıyoruz. Türkiye'nin her tarafından da gelen hastalarımız oluyor. Birçok ülkeden de yabancı hastalar geliyor." diye konuştu.

Aydınlı, yılı böbrek nakliyle tamamladıklarını ve anneden oğluna böbrek nakli yaptıklarını dile getirerek, annelerin her zaman donör için ilk gönüllü olduğunu vurguladı.

Diyabet hastalarına bir süre sonra pankreas da yapılabildiğini anlatan Aydınlı, şunları kaydetti:

"Anneden aldığımız sol böbreği, oğlunun sol tarafına naklettik çünkü bu hastaya pankreas nakli gerekebilir. Normalde böbreği sağa naklederiz ama teknik olarak sola da nakledebiliyoruz. Çünkü pankreas sağ tarafa takılmak zorunda. Onun için o bölgeyi serbest bırakıyoruz. Oldukça fazla yabancı hastamız da oluyor. Organ nakli ekibinin hiçbir zaman gecesi gündüzü, yılbaşı, düğünü, sosyal hayatı olmuyor. Son üç senedir yılbaşını organ nakli yaparak geçiriyoruz. Yine bağış çıkarsa yılbaşını ameliyatta geçireceğiz. Acil hastalarımız var, bağış çıktığında anında göreve koşuyoruz."