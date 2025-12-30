Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da hırsızlık şüphelisi yüz tanıma sistemiyle yakalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir iş yerinden yaklaşık 350 bin lira değerinde malzeme ve para çaldığı belirlenen şüpheli, jandarmanın yüz tanıma sistemi desteğiyle yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 12:22 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:22
        Antalya'da hırsızlık şüphelisi yüz tanıma sistemiyle yakalandı
        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir iş yerinden yaklaşık 350 bin lira değerinde malzeme ve para çaldığı belirlenen şüpheli, jandarmanın yüz tanıma sistemi desteğiyle yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde gerçekleştirilen ve güvenlik kamerası kayıt sisteminin de çalındığı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

        Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda JASAT ekipleri, "BİLGE" Yüz Tanıma Sistemi'ni kullanarak şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Kimliği belirlenen zanlı, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla suça konu malzemelerle birlikte gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

