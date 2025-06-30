Antalya Aksu'da orman yangını

Aksu ilçesi Hacıaliler mevkisindeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Ekipler, yangına karadan ve helikopterle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına, bir yangın söndürme uçağı da katıldı. İki ayrı noktada devam eden yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

ANTALYA'nınAksu ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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