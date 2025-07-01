Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluk coşkusu

        ANTALYA Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen 25'inci şampiyonluk kutlamısında, dronlarla gökyüzünde takımın logosu ve 5 yıldızı oluşturuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 11:10 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluk coşkusu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen 25'inci şampiyonluk kutlamısında, dronlarla gökyüzünde takımın logosu ve 5 yıldızı oluşturuldu.

        Aksu turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen kutlama programına; Galatarasay Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Yöneticisi Abdullah Kavukçu ve Muzaffer Aygün, Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu, eski milli futbolcu Ümit Karan, Antalya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gökmen Güzel, dernek üyeleri ve taraftar katıldı. 25. Şampiyonluk Balosu'na, genel kurul ve dernek üyeleri yoğun katılım gösterdi. Kutlamalarda taraftar, Osimhen'in takımda kalması yönündeki ısrarını dile getirdi. Başkan Özbek, Avrupa'da başarı ve 26'ncı şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

        Dernek başkanı Gökmen Güzel de 4 sene üst üste şampiyonluk hedeflediklerini söyledi. Şeyma Abdüsselamoğlu ve Mezdeke grubunun sahne aldığı organizasyonda Candy Club on Broadway, performansıyla katılımcıları coşturdu. Etkinlikte Victor Osimhen'in imzalı formasını, açık artırmada Galarasaray Genel Kurul Üyesi Savaş Eskigulek aldı. Gecenin finalinde sahne alan Ömür Gedik'e, Osimhen'in pelerini ve maskesi hediye edildi.

        Galatasaray SK Rams Park'taki şampiyonluk kutlamaları sırasında gerçekleştirilen dron gösterisinin benzeri, Antalya'da da yapıldı. Dron gösterisinde Galatasaray logosu ve 5 yıldız gökyüzüne yansıtıldı. Kutlamalara katılanlar şampiyonluk ve Türkiye kupası fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Leman dergisine soruşturma
        Leman dergisine soruşturma
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
        "İzmir'de hava kirliliği sınırların 5 kat fazlası"
        "İzmir'de hava kirliliği sınırların 5 kat fazlası"
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
        Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı
        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı

        Benzer Haberler

        Konyaaltı Sahili'nde cankurtaran mesaisi sonrası tehlikeli saatler
        Konyaaltı Sahili'nde cankurtaran mesaisi sonrası tehlikeli saatler
        Finike Kaymakamı Çelik'ten 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
        Finike Kaymakamı Çelik'ten 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
        Kum zambakları çıkmaya başladı; koparmanın cezası 387 bin 141 lira
        Kum zambakları çıkmaya başladı; koparmanın cezası 387 bin 141 lira
        Demre'de Ayna grubu konser verdi
        Demre'de Ayna grubu konser verdi
        Finike'de Türk rap müziği sanatçısı "Ceza" konser verdi
        Finike'de Türk rap müziği sanatçısı "Ceza" konser verdi
        Antalya'da Aspendos Antik Kenti yakınında çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da Aspendos Antik Kenti yakınında çıkan yangın söndürüldü