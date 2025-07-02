Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı (2)

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 gün önce yanan Karadağ mevkisindeki ormanda bugün saat 12.30 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan yaklaşık 1,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Karadan 4 arazöz 24 orman personeli ve 15 belediye personelinin katıldığı söndürme çalışmalarına, 1 yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi.

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