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        Antalya'da orman yangını (2)

        OTELPERSONELİ MÜDAHALE ETTİ, TOMA'LAR DEVREYE GİRDİAntalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki ormanda saat 10.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:53 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:53
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        Antalya'da orman yangını (2)
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        OTELPERSONELİ MÜDAHALE ETTİ, TOMA'LAR DEVREYE GİRDİ

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki ormanda saat 10.30 sıralarında çıkan yangına, havadan helikopter ve yangın söndürme uçağının yanı sıra karadan müdahale ediliyor. Çevrede oturanlar ile bölgedeki 5 yıldızlı otellerin personeli, kova, hortum, kürek, yangın söndürme tüpü ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için TOMA'lar da devreye girdi.

        UÇAKLARIN İNİŞLERİNDE AKSAMA

        Bölgede oturanlar, alevlerin evlerine ulaşmasını önlemek için bahçelerini ve çevrede yanabilecek yerleri suladı. Ekipler, ormanın sıklığı nedeniyle iç bölgelerdeki alevlere müdahalede güçlük çekti. Diğer yandan yangının Antalya Havalimanı'nın 36R pisti iniş hattına yakın olması nedeniyle inişlerde ve havalimanı operasyonlarında aksamalar yaşandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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