Antalya'da çalılıkta çıkan yangın ormana sıçradı

Aksu ilçesi Çamköy mevkisindeki çalılıkta saat 15.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti. Çalışmalara, havadan da yangın söndürme helikopteriyle destek verildi. Bölgede yaşayanlar da söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının yerleşim bölgelerine sıçramaması için büyük çaba sarf ediliyor.

ANTALYA'nın Aksu ilçesindeki çalılıkta çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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