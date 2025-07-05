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        Antalya'da orman yangını

        ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 2 gün önce yanan ormanda, bugün yeniden yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 13:25 Güncelleme: 05.07.2025 - 13:30
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        Antalya'da orman yangını
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        ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 2 gün önce yanan ormanda, bugün yeniden yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor.

        Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Seralara ve yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangına ekipler, karadan ve havadan yoğun müdahalede bulunuyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

        Aynı bölgede 2 gün önce çıkan yangın, ekiplerin 3,5 saatlik çalışmasıyla söndürülmüştü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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