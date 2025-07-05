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        Dükkanda asılı bayrağı çıkaran turist hakkında işlem yapıldı

        ANTALYA'nın Alanya'nın ilçesinde bir iş yerinin tentesinde asılı Türk bayrağını yerinden çıkaran turist dükkan sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 18:13 Güncelleme: 05.07.2025 - 18:15
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        Dükkanda asılı bayrağı çıkaran turist hakkında işlem yapıldı
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        ANTALYA'nın Alanya'nın ilçesinde bir iş yerinin tentesinde asılı Türk bayrağını yerinden çıkaran turist dükkan sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen turist adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, 3 Temmuz'da saat 02.30 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi, Kızlarpınarı Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde caddede yürüyen Polonya uyruklu turist B.J.P. (28) bir iş yerinin tentesinde asılı Türk bayrağını yerinden çıkarıp daha sonra yere bırakarak yoluna devam etti. Sabah dükkanını açan iş yeri sahibi Barış Saraç bayrağın yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Saraç, bayrağa saygısızlık yapıldığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Polonyalı turist B.J.P., kaldığı otelde polis tarafından gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen B.J.P., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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