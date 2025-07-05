Dükkanda asılı bayrağı çıkaran turist hakkında işlem yapıldı

Olay, 3 Temmuz'da saat 02.30 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi, Kızlarpınarı Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde caddede yürüyen Polonya uyruklu turist B.J.P. (28) bir iş yerinin tentesinde asılı Türk bayrağını yerinden çıkarıp daha sonra yere bırakarak yoluna devam etti. Sabah dükkanını açan iş yeri sahibi Barış Saraç bayrağın yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Saraç, bayrağa saygısızlık yapıldığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Polonyalı turist B.J.P., kaldığı otelde polis tarafından gözaltına alındı.

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