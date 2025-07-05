Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek gözaltına alındı (8)

CHP'LİVEKİLLER ADLİYEDE

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun adliyede savcılık ifadeleri 19.30 itibariyle alınmaya başlandı. Bu sırada Antalya Adliyesi önünde de toplanan partililer, bekleyişini sürdürüyor. Savcılığın, adliye içerisine yalnızca avukatlar ve milletvekillerinin girebileceğini belirtmesi üzerine CHP İl Başkanı Nail Kamacı ilk etapta içeri giremedi. Savcılıkla yapılan görüşme sonrasında Kamacı milletvekilleri ile birlikte içeri girebildi.

Böcek’in sorgusu devam ederken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Antalya Milletvekilleri Aykut Kaya, Aliye Coşar, Sururi Çorabatır ve Mustafa Erdem ile Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Antalya eski Milletvekili Tuncay Ercenk adliyeye gelerek içeriye girdi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, belediye bürokratları ve partililerin adliye önündeki bekleyişi ise sürüyor.