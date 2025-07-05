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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek gözaltına alındı (8)

        CHP'LİVEKİLLER ADLİYEDEAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun adliyede savcılık ifadeleri 19.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 20:08 Güncelleme: 05.07.2025 - 20:08
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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek gözaltına alındı (8)
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        CHP'LİVEKİLLER ADLİYEDE

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun adliyede savcılık ifadeleri 19.30 itibariyle alınmaya başlandı. Bu sırada Antalya Adliyesi önünde de toplanan partililer, bekleyişini sürdürüyor. Savcılığın, adliye içerisine yalnızca avukatlar ve milletvekillerinin girebileceğini belirtmesi üzerine CHP İl Başkanı Nail Kamacı ilk etapta içeri giremedi. Savcılıkla yapılan görüşme sonrasında Kamacı milletvekilleri ile birlikte içeri girebildi.

        Böcek’in sorgusu devam ederken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Antalya Milletvekilleri Aykut Kaya, Aliye Coşar, Sururi Çorabatır ve Mustafa Erdem ile Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Antalya eski Milletvekili Tuncay Ercenk adliyeye gelerek içeriye girdi.

        Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, belediye bürokratları ve partililerin adliye önündeki bekleyişi ise sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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