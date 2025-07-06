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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in savcılık ifadesi ortaya çıktı (3)

        MİTİNGDEBÖCEK'İN MEKTUBU OKUNDUGözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e destek amacıyla CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın katılımıyla miting düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 23:19 Güncelleme: 06.07.2025 - 23:19
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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in savcılık ifadesi ortaya çıktı (3)
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        MİTİNGDEBÖCEK'İN MEKTUBU OKUNDU

        Gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e destek amacıyla CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın katılımıyla miting düzenlendi. Mitinge CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Sururi Çorabatır, Aykut Kaya, Mustafa Erdem’in yanı sıra; Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve çok sayıda partili ile vatandaş katıldı. Miting öncesi belediye binasına Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk bayrağı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in posterleri asıldı. Alanı dolduran kalabalık, ‘Torosların evladı Muhittin Böcek’, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganları attı.

        BAŞKAN BÖCEK’TEN MEKTUP

        Tutuklanan Başkan Böcek’in miting için hazırladığı mektup, katılımcılara okundu. Böcek mektubunda şu ifadeleri kullandı:

        “Antalya’yı tarihinde ilk kez üst üste iki kez sizlerin oylarıyla kazanan Başkanınız olarak zaten hiçbir başarının cezasız kalmayacağını biliyordum. Bugüne kadar bana Herkesin Başkanı dediniz. Ben de diyorum ki ben dönene kadar her biriniz Antalya için çalışmaya devam edin, hiçbir eksik bırakmayın, turizmin en yoğun olduğu bu dönemde misafirlerimiz ve vatandaşlarımız, Antalya’da yine en iyi belediyeciliği en güzel Akdeniz şehrini görsünler ve yaşasınlar sizlerin emeği ile. Ben Torosların sert esen rüzgarlarını bilirim, beni merak etmeyin, ben rüzgara karşı dik duran Torosların ağaçları gibi dimdik duruyor ve özgürlüğüme kavuşacağım anı bekliyorum.”

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da mitingde kalabalığa hitap etti. Başarır konuşmasında, yaşanan süreci ve operasyonlara dair değerlendirmelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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