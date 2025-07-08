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        Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Türkiye, Norveç'e mağlup oldu

        AVRUPA Plaj Hentbolu'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, B Grubu'ndaki ilk maçında Norveç'e 2-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:42 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:45
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        Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Türkiye, Norveç'e mağlup oldu
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        AVRUPA Plaj Hentbolu'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, B Grubu’ndaki ilk maçında Norveç’e 2-0 mağlup oldu.

        Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde oynanan karşılaşmaya etkili başlayan taraf Norveç oldu. İlk dakikalardan itibaren hızlı hücumlarla skor üreten Kuzey ekibi, dönerek atışlarla bulduğu sayılarla farkı açtı ve ilk seti 20-14 önde tamamladı.

        İkinci sette daha dengeli bir oyun sergileyen Ay-yıldızlılar, ilk dakikalarda skoru eşitlese de setin son bölümünde Norveç yeniden üstünlüğü ele aldı ve seti 23-14 kazanarak maçı 2-0’lık skorla noktaladı.

        Bu sonuçla Kadın Plaj Hentbolu Milli Takımı, turnuvaya mağlubiyetle başladı. Milliler, B Grubu’ndaki ikinci maçında saat 17.00’de Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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