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        Antalya'yı nem bulutları kapladı

        ANTALYA'da hava sıcaklığı 34 dereceye, nem oranı yüzde 85'e ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 13:10 Güncelleme: 13.07.2025 - 13:15
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        Antalya'yı nem bulutları kapladı
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        ANTALYA'da hava sıcaklığı 34 dereceye, nem oranı yüzde 85'e ulaştı. Yoğun nem bulutları kenti kaplarken, sahiller serinlemek isteyenlerle dolup taştı.

        Kentte sıcaklık ve nemin etkisiyle kent buhar bulutuna büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün kentte hava sıcaklığı 34 dereceye ulaştı. Nem oranı ise yüzde 85 seviyelerinde seyretti. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan yoğun nem bulutları görüş mesafesini düşürdü. Yüksek noktalardan bakıldığında binaların üzerinde nem bulutları oluştu. Beydağları ve deniz, bulutların arasında kayboldu.

        NEM ORANI HAFTAYA YÜKSELİYOR

        Bunaltıcı havadan kaçmak isteyen yerli ve yabancılar, sabah erken saatlerden itibaren Konyaaltı Sahili'ne gitti. Denizde serinleyen tatilciler, sıcaktan korunmaya çalıştı. Kimileri Akdeniz'in mavi sularında serinlerken, kimileri sahil kenarında oturmayı tercih etti. Tatilciler, şemsiye açarak gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

        Uzmanlar, nemin önümüzdeki günlerde de etkili olacağını ve yükseleceğini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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