Fedakar annenin 'küçük dünyası'ndaki büyük hayalleri

ANTALYA'da yaşayan Gülnur Küçük (43), ağır otizmli oğlu Yağız (17) ile ilgilenebilmek için çalışma hayatına katılamadı. Evinin geçimini sağlayabilmek için Yağız uyuduktan sonra 'küçük dünyam' dediği odasında hazırladığı rengarenk erişte ve makarnaları satan Küçük, işlerini geliştirip, oğluna daha iyi bir yaşam sunmak istiyor.

Kepez ilçesinde yaşayan Gülnur ve Hakan Küçük çifti, 17 yıl önce Yağız ismini verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı. Küçük çifti, Yağız 1 yaşına geldiğinde hareketlerinde değişiklik fark edince kontrol için doktora götürdü. Kontrollerin ardından Yağız'a, yüzde 98 ağır otizm teşhisi konuldu. Bu teşhisten sonra hayatları değişen Küçük çifti, yeni yaşamlarını çocuklarına göre şekillendirmeye başladı.

ODAYI ATÖLYEYE ÇEVİRDİ

Ancak Yağız büyüdükçe sorunları da büyümeye başladı. Son olarak yaşadığı sıkıntılardan sonra oğlunu özel eğitim aldığı okuldan almak zorunda kalan ailede çalışan tek kişi olan Hakan Küçük, Yağız ile ilgilenebilmek için işi bırakmak zorunda kaldı. Bu süreçte Gülnur Küçük de kız kardeşine evde hazırlayıp, götürdüğü erişteleri iş yerindekilerin beğenmesi üzerine bu işi yapabileceğini düşündü. Oğluyla ilgilenen, her anında yanında olmaya çalışan Gülnur Küçük, evinin bir odasını 'küçük dünyam' dediği atölyeye çevirdi. Oğlu uyuduktan sonra geceleri rengarenk erişte ve makarnalar yapan Küçük, işini büyüterek Yağız'a daha iyi bir yaşam sunmak istiyor.