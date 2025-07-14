Manavgat Belediyesi'nde CHP'nin adayı Çiçek, başkan vekili oldu (2)

OYPUSULASI TARTIŞMASI

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın ‘rüşvet’ ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, Manavgat Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimi, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Meclis salonundaki oylamayı çok sayıda partili takip etti. CHP Antalya milletvekilleri Aliye Coşar, Aykut Kaya, Cavit Arı, Mustafa Erdem ve Sururi Çorabatır da salonda yer aldı.

Mecliste oylama öncesi ve sırasında CHP ile AK Parti meclis üyeleri arasında sık sık sözlü tartışma yaşandı. AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Kara, meclis başkanı CHP'li Hacer Keçer Karakoç'tan söz hakkı isteyip konuşmaya başladı. Seçim dışındaki konulara değinmesi üzerine Karakoç, meclis gündeminin sadece belediye başkan vekilinin seçimi olduğunu söyledi. Karakoç'un, diğer konuların eylül ayı meclis toplantısında görüşüleceğini belirtmesi üzerine Kara, seçimde adayların adının yazılacağı oy pusulasında el yazısı kullanılmamasını talep etti. Kara'nın talebine MHP Grup sözcüsü Mücahit Tatar da destek verdi. Bilgisayar çıktısıyla isimlerin yazılı olduğu pusulaların kullanılması talebi üzerine meclis üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Kara'nın talebi meclis başkanı tarafından reddedildi.