Antalya'da yerleşik yaşayan Kanadalı evinde ölü bulundu

Saray Mahallesi Akmanlar Sokak’taki bir apartmandaki dairesinde tek başına kaldığı öğrenilen Mazen Hazouri'nin uzun süre evden çıkmaması üzerine arkadaşları durumdan şüphelendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan Hazouri'nin arkadaşları polis eşliğinde daireye girdi. Hazouri salonda hareketsiz yatarken bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Hazouri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Hazouri'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.

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