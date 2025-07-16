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        Antalya'da denize deşarj edilen suyun kirliliğe neden olduğu iddiasına inceleme (2)

        MARİNAYETKİLİSİ ADLİ KONTROLLE SERBESTAntalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus Sahili'ne yakın bölgede denize deşarj edilen suyun kirliliğe neden olduğu yönündeki şikayetler sonrası Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 17:15 Güncelleme: 16.07.2025 - 17:15
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        Antalya'da denize deşarj edilen suyun kirliliğe neden olduğu iddiasına inceleme (2)
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        MARİNAYETKİLİSİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus Sahili'ne yakın bölgede denize deşarj edilen suyun kirliliğe neden olduğu yönündeki şikayetler sonrası Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Marina yetkilisi O.D., gözaltına alındı. 'Çevreyi kasten kirletme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla işlem yapılan O.D., adli kontrolle serbest bırakıldı.

        BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "14/07/2025 günü Gazipaşa ilçesi sahilinde özel bir şirkete ait marina işletmesi tarafından denize atık bırakıldığı yönünde ihbar yapılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmaya başlanıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından verilen talimatlar üzerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar tarafından su altında gerekli incelemelerin yapıldığı, ayrıca kamera kayıt cihazlarına el konulduğu ve marina işletme yetkilisi O.D.'nin gözaltına alınarak mevcutlu olarak hazır edilmesinin istenildiği, şüpheli O.D.'nin 'Çevreyi kasten kirletme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği ve şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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