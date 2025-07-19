Evden tahliye edilen dede ile 2 torunu, bütçelerine uygun konut arıyor

ANTALYA'da yaşayan Mehmet Binicioğlu (71), lisede okuyan 15 ve 17 yaşındaki 2 torunu ile oturduğu evinden imzaladığından haberi olmadığını iddia ettiği taahhütname nedeniyle tahliye edilecek. Mahkemenin tahliye kararı verdiği evden çıkacak olan Binicioğlu, bütçesine uygun ev arıyor.

Kepez ilçesinde yaşayan Mehmet Binicioğlu, kızı Nimet Binicioğlu ve 2 torunu ile 5 yıl önce ev kiraladı. Ev sahibi ile 850 liraya anlaşan Binicioğlu'nun kirası, ilk yılın ardından 1000 lira oldu. Bu sırada kanserle mücadele eden kızı Nimet Binicioğlu yaşamını yitirdi. Torunları Efe ve İzzet ile birlikte yaşamını sürdüren Binicioğlu'na, kızının ölümünden 1 hafta sonra tahliye davası açıldığına dair evrak geldi. Duruşmaya girip çıkan Binicioğlu, tahliye taahhütnamesi imzaladığı söylenince böyle bir evraktan haberi olmadığını ve imzalamadığını söyledi.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Binicioğlu'nun tahliye davası ertelendi. 5 bin liralık yaşlılık maaşı ve torunlarına yatan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımıyla geçinmeye çalışan Binicioğlu, torunlarının eğitim hayatlarına devam edebilmesi için çabalıyor. Geçen ay görülen duruşmada, Binicioğlu'nun evi tahliye etmesine karar verildi. 7 bin lira kira ödediği evinden tahliye edilecek olan Binicioğlu, şimdilerde sokak sokak gezerek yaşayabileceği bir ev arıyor. Ev sahiplerinin istediği kiraları karşılayamayacak durumda olan Binicioğlu, verilen sürede evi tahliye etmek için yardım eli bekliyor.