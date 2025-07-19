Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Evden tahliye edilen dede ile 2 torunu, bütçelerine uygun konut arıyor

        ANTALYA'da yaşayan Mehmet Binicioğlu (71), lisede okuyan 15 ve 17 yaşındaki 2 torunu ile oturduğu evinden imzaladığından haberi olmadığını iddia ettiği taahhütname nedeniyle tahliye edilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 09:27 Güncelleme: 19.07.2025 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evden tahliye edilen dede ile 2 torunu, bütçelerine uygun konut arıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'da yaşayan Mehmet Binicioğlu (71), lisede okuyan 15 ve 17 yaşındaki 2 torunu ile oturduğu evinden imzaladığından haberi olmadığını iddia ettiği taahhütname nedeniyle tahliye edilecek. Mahkemenin tahliye kararı verdiği evden çıkacak olan Binicioğlu, bütçesine uygun ev arıyor.

        Kepez ilçesinde yaşayan Mehmet Binicioğlu, kızı Nimet Binicioğlu ve 2 torunu ile 5 yıl önce ev kiraladı. Ev sahibi ile 850 liraya anlaşan Binicioğlu'nun kirası, ilk yılın ardından 1000 lira oldu. Bu sırada kanserle mücadele eden kızı Nimet Binicioğlu yaşamını yitirdi. Torunları Efe ve İzzet ile birlikte yaşamını sürdüren Binicioğlu'na, kızının ölümünden 1 hafta sonra tahliye davası açıldığına dair evrak geldi. Duruşmaya girip çıkan Binicioğlu, tahliye taahhütnamesi imzaladığı söylenince böyle bir evraktan haberi olmadığını ve imzalamadığını söyledi.

        TAHLİYE KARARI ÇIKTI

        Binicioğlu'nun tahliye davası ertelendi. 5 bin liralık yaşlılık maaşı ve torunlarına yatan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımıyla geçinmeye çalışan Binicioğlu, torunlarının eğitim hayatlarına devam edebilmesi için çabalıyor. Geçen ay görülen duruşmada, Binicioğlu'nun evi tahliye etmesine karar verildi. 7 bin lira kira ödediği evinden tahliye edilecek olan Binicioğlu, şimdilerde sokak sokak gezerek yaşayabileceği bir ev arıyor. Ev sahiplerinin istediği kiraları karşılayamayacak durumda olan Binicioğlu, verilen sürede evi tahliye etmek için yardım eli bekliyor.

        'SOKAKLARI GEZEREK EV ARIYORUM'

        Çaresiz kaldığını söyleyen Binicioğlu, "Son duruşmada tahliye kararı çıktı. Bir süredir ev arıyoruz ama bulamıyoruz. Her tarafa bakıyorum. Her gün 5-6 saat yürüyerek ev arıyorum. Evden çıkacağız mecbur. 5 senedir aynı evde oturuyoruz torunlarımla. Ev bulamazsak ne yapacağız, eşyalarımızı nereye koyacağız? Sokakları gezerek ev arıyorum. Belki 2-3 kilometre yürüyorum. Gelirimiz toplam 19 bin lira ama 15-20 bin lira altında ev bulamıyoruz" dedi.

        'YARDIM İÇİN BİZ DE ÇAĞRIDA BULUNDUK'

        Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert de "Mehmet amcaya yardımcı olmak için biz de çağrıda bulunduk. Bir iş insanı aileye 72 bin lira destekte bulundu. Ancak aileye tahliye kararı çıktı maalesef. Şu an onlara ev arıyoruz. Bir an önce bir ev bulup, Mehmet amca ve torunlarının huzur içerisinde yaşamalarını istiyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Neden yandık
        Neden yandık
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Inter'den Sommer ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
        Inter'den Sommer ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
        Ankara'da sağanak ve fırtına
        Ankara'da sağanak ve fırtına
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Efsaneler HT Spor'da buluşuyor!
        Efsaneler HT Spor'da buluşuyor!
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

        Benzer Haberler

        Alanya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
        Alanya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
        Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak, dolu ve hortum etkili oldu
        Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak, dolu ve hortum etkili oldu
        GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
        Antalya'da kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenlendi
        Antalya'da kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenlendi
        Antalya'da yol kenarındaki ağaçlara çarpan otobüsteki 10 kişi yaralandı
        Antalya'da yol kenarındaki ağaçlara çarpan otobüsteki 10 kişi yaralandı
        Sosyal medyadaki köpek balığı videosuna suç duyurusu
        Sosyal medyadaki köpek balığı videosuna suç duyurusu