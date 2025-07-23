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        Antalya'da 3 Rus arasında bıçaklı kavga; 1 ölü, 2 gözaltı

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Rus uyruklu 3 kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan Andrey Makarov (35), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 22:53 Güncelleme: 23.07.2025 - 22:53
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        Antalya'da 3 Rus arasında bıçaklı kavga; 1 ölü, 2 gözaltı
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        ANTALYA’nın Alanya ilçesinde Rus uyruklu 3 kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan Andrey Makarov (35), hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, Mahmutlar Mahallesi 209 numaralı sokakta sabaha karşı meydana geldi. Rus vatandaşı Andrey Makarov ile vatandaşı N.K. (21) ve K.C. (27) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Makarov sırtından bıçaklandı. Tartışmayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Makarov’u sırt üstü yatar vaziyette, ağır yaralı halde buldu. Hayati tehlikesi bulunan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Makarov ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Makarov, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan kamera araştırması ve incelemeleri sonucu olaya karışan şüpheliler N.K. ile K.C. evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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