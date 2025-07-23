Alanya'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler K.C. ve N.K'yi gözaltına aldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Makarov sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahmutlar Mahallesi'nde Rus vatandaşları Andrey Makarov (35), K.C. (27) ve N.K. (21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.