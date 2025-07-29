Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Tahliye edilen dede ve torunları, yeni evlerine taşındı

        ANTALYA'da yaşayan Mehmet Binicioğlu (71), lisede okuyan 15 ve 17 yaşındaki 2 torunu ile yaşadığı evinden, imzaladığından haberi olmadığını iddia ettiği taahhütname nedeniyle tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 10:17 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tahliye edilen dede ve torunları, yeni evlerine taşındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'da yaşayan Mehmet Binicioğlu (71), lisede okuyan 15 ve 17 yaşındaki 2 torunu ile yaşadığı evinden, imzaladığından haberi olmadığını iddia ettiği taahhütname nedeniyle tahliye edildi. Günlerce ev arayan Binicioğlu, hayırseverlerden gelen destek sayesinde torunlarıyla yeni evine taşındı.

        Kepez ilçesinde yaşayan Mehmet Binicioğlu, kızı Nimet Binicioğlu ve 2 torunu ile 5 yıl önce bir ev kiraladı. Ev sahibi ile kira bedeli olarak 850 liraya anlaşan Binicioğlu'nun kirası, ilk yılın ardından bin lira oldu. Bu sırada kanserle mücadele eden kızı Nimet Binicioğlu yaşamını yitirdi. Torunları Efe ve İzzet ile birlikte yaşamaya başlayan Binicioğlu'na, kızının ölümünden bir hafta sonra tahliye davası açıldığına dair evrak geldi.

        TAHLİYE KARARI ÇIKTI

        Mahkemeye çıkan Binicioğlu, burada tahliye taahhütnamesi imzaladığını gördü. Böyle bir evraktan haberi olmadığını ve imzalamadığını söyleyen Binicioğlu'nun tahliye davası ertelendi. Aldığı 5 bin liralık yaşlılık maaşı ve torunlarına yatan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımıyla geçinmeye çalışan Binicioğlu, torunlarının eğitim hayatlarına devam edebilmesi için çabalıyor. Geçen ay görülen tahliye davasında Binicioğlu'nun evi tahliye etmesine karar verildi.

        BELEDİYE GÜNLÜK YEMEK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

        7 bin lira kira ödediği evinden tahliye edilecek olan Binicioğlu'nun mücadelesini DHA'nın gündeme getirmesinin ardından aileye yardım eli uzatıldı. Bir iş insanının 72 bin lira, farklı hayırseverlerin de yaklaşık 50 bin liralık maddi destekte bulunduğu Binicoğlu, torunlarıyla birlikte yaşayacağı yeni evine taşındı. Yeni evlerinde huzurlu bir hayat sürmek isteyen dede ve torunlarına, Kepez Belediyesi 30 bin liralık alışveriş desteği sağlarken; Büyükşehir Belediyesi günlük yemek ihtiyaçlarını karşılayacak.

        'HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN'

        Mehmet Binicoğlu, "Günlerce aradım ve 18 bin lira kira ödeyeceğimiz yeni bir ev bulduk. Hayırseverlerden gelen yardımlarla kiramızı, depozitomuzu ve taşınma işini hallettik. Çok arayan ve yardım eden oldu. Herkesten Allah razı olsun. Kızım rahmetli oldu ve 2 torunumu bana bıraktı. Emekli maaşım da yok; sadece yaşlı aylığı alıyorum. Çocuklara yatan bir para var, onlarla geçinmeye çalışıyoruz. Gelen desteklerle sorunumuzu çözdük. Allah'a şükür taşındık ve mutlu olduk. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin" dedi.

        'DEDE VE TORUNLARININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜK'

        Dede ve torunlarına destek olan Antalya Yardımlaşma Platformu Üyesi Halit Mert ise "Mehmet amca ve torunlarının yaşadığı mağduriyet için bir çözüm arayışına girdik. İş insanı Dinçer Azaphan, aileye 6 aylık kira desteğinde bulundu. Bu bütçe yeni evin tutulması ve taşınma için kullanıldı. Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz ailenin sesini duydu ve ekipleri yönlendirerek destekte bulundular. Bazı eşya eksiklerini de onlar tamamlayacak. Hayırseverlerden de destek geldi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Dede ve torunlarının yüzünü güldürdük" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

        Benzer Haberler

        Hastalığını öğrenince hayallerini ertelemedi
        Hastalığını öğrenince hayallerini ertelemedi
        Antalya'da gelinlikçi dükkanını ateşe vermeye çalışan kişi gözaltına alındı
        Antalya'da gelinlikçi dükkanını ateşe vermeye çalışan kişi gözaltına alındı
        Gürcü ve Türk çocuklarının dostluğunun anlatıldığı dizinin çekimleri Antaly...
        Gürcü ve Türk çocuklarının dostluğunun anlatıldığı dizinin çekimleri Antaly...
        Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 kişi yakalandı
        Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 kişi yakalandı
        Manavgat'taki yangınının üzerinden dört yıl geçti
        Manavgat'taki yangınının üzerinden dört yıl geçti
        Antalya'da oyuncak tabancayla soygun yapmaya çalışan kişi tutuklandı
        Antalya'da oyuncak tabancayla soygun yapmaya çalışan kişi tutuklandı