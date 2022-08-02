Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde ısınma ve kuvvet çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktiksel hazırlıklarla idmanı tamamladı.

Alanyaspor, hazırlıklarını yarın çift idmanla sürdürecek.





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