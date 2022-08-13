Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik gelen ihbarlar üzerine kent genelinde çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 5 yıldır firari olduğu tespit edilen ve kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.E. ekipler tarafından yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





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