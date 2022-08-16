Alanya'da hayvancılıkla uğraşan girişimci "Hastalıktan Ari İşletme Belgesi" aldı

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ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde bir işletmeye "Hastalıktan Ari İşletme Belgesi" verildi.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Veteriner Hekim Soner Işıkpınar ile Toslak Mahallesi'ndeki süt çiftliğini ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Rüzgar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke ekonomisin kalkınmasında hayvancılığın önemli olduğunu söyledi.

Et ve süt verimini artıracak örnek bir işletmeye geldiklerini anlatan Rüzgar, "Hastalıktan Ari İşletme Belgesi" Türkiye'de sayılı firmalarda var. Alanya’da da ilk işletmemiz oldu." dedi.

Hayvanlardan insanlara geçen 255 çeşit hastalık olduğu bilgisini veren Rüzgar, bu konuda ilçede gerekli takiplerin yapıldığı kaydetti.

İşletme sahibinin konuya çok duyarlı olduğunu anlatan Rüzgar, "Sütün kalitesi çok önemli. Sütün sağımı ve soğutma tankı sayesinde tüketiciye oldukça kaliteli olarak ulaştırılmakta. İşletmede inek başına 450 lira destek, birlik üyesi olduğu zaman litre başına süt desteği, yem bitkisi üretim desteği adı altıda tarımsal destek vermekteyiz." diye konuştu.

Sertifika almaya hak kazanan işletme sahibi Emrah Elçi ise 19'u süt veren 13'ü henüz düve 31 baş hayvan mevcudunun bulunduğunu söyledi. İşletmeyi 2 milyon liraya kurduğunu ifade eden Elçi, "En büyük sıkıntımız bölgemizde benzer nitelikte işletme olmaması sebebiyle ekipman temininde zorlanmaktayız. Gücümüz yettiğince hayvanlara değer vererek insan sağlığı için süt üretimi yapmaya devam ediyor. Ailemizden gelen hayvancılık tecrübemiz vardı. Bu tecrübeyi bilimle harmanlayarak işletmemizi kurduk." diye konuştu.

Rüzgar, incelemelerinin ardından yatırımcıya, "Hastalıktan Ari İşletme Belgesi ve Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası" verdi.





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