Antalya'da boş araziye beton döken 2 mikser şoförü ile şirkete para cezası verildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde mikserlerindeki betonu boş araziye boşaltan 2 kamyon şoförü ile bağlı bulundukları şirket hakkında para cezası uygulandı.

Antalya Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince, orman yangınları ile mücadele ve çevrenin korunması çalışmaları kapsamında Kumluca'ya bağlı Mavikent ve Adrasan mahallelerindeki boş arazilere beton dökülerek çevrenin kirletildiği tespit edildi.

Mavikent, Karaöz ve Adrasan yol kenarında N.A. ile S.K'nin, kullandıkları kamyonların mikserinde bulunan artık betonu araziye döktüklerini belirleyen ekipler, 2 şoför ve şirket hakkında adli işlem başlattı.

Şoförler ile şirket yetkililerine yönelik toplam 131 bin 516 lira para cezası uygulandı.





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