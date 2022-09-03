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Batı Akdeniz'in ihracatı 1 milyar 740 milyon dolara ulaştı

AA

Batı Akdeniz'in ihracatı 1 milyar 740 milyon dolara ulaştı

ANTALYA (AA) - Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'de yılın 8 ayında gerçekleşen ihracat rakamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,14 artışla 1 milyar 740 milyon dolara ulaştı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayında 199 milyon 373 bin 532 dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Bu ayda en fazla ihracatın Rusya'ya yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, "İhracatçılarımızın 20 yıllık süreçte kurdukları sağlam ticari ilişkiler kendisini gösterdi. Ağustosta Rusya'ya gerçekleşen ihracat yüzde 40 oranında arttı. 8 aylık süreçte ise savaşın ihracatımızda neden olduğu yaralar sarılmaya devam ediyor. Rusya'ya bu yıl 113,7 milyon dolarlık bir satış yapıldı." dedi.

Ağustosta en fazla ihracat gerçekleştiren sektörün ise doğal taş ağırlıklı maden ve metaller olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu sektörde geçen yılın ağustosuna göre yüzde 12,80 oranında bir artışla 49,3 milyon dolarlık bir ihracat yapıldığını bildirdi.

Maden ve metaller grubunu yaş sebze ve meyve, kimyevi maddeler ve mamulleri, ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörlerinin takip ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörünün de bu ayda ihracatta geçen yıla göre yüzde 80 oranında artışa imza attığını aktardı.

- 8 aylık ihracatta Almanya ilk sırada yer aldı

Çavuşoğlu, 1 Ocak - 31 Ağustos tarihlerindeki ihracat rakamının ise 1 milyar 740 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Yaş sebze ve meyve sektörünün 453 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldığını bildiren Çavuşoğlu, bu sektörü ise doğal taş ağırlıklı maden ve metaller grubunun takip ettiğini kaydetti.

8 aylık performansa göre en fazla ihracatın 133,9 milyon dolar ile Almanya'ya yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, Çin'in 125,7 milyon dolarla ikinci, Rusya'nın 113,7 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Batı Akdeniz'in ürünlerinin 165 ülkeye ulaştığını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"8 ayda ihracat gerçekleştiren firma sayımız yüzde 22,41 oranında artarak, 2 bin 239 oldu. 8 aylık dönemde 3 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracat 100 milyon doların üzerine çıkarken, 39 ülkeye gerçekleşen ihracatta 10 milyon dolar barajı aşıldı. Son dönemde birliğimize üye olan firma sayısında ciddi artış var. Üye sayımız 10 bini aştı ve bu rakam her geçen gün artıyor. Bölgemiz açısından çok sevindirici bir durum. Hedefimiz mevcut pazarlarda etkinliğimizi artırmak. Güçlü olduğumuz ülkelerin farklı bölgelerinde, daha geniş bir ürün yelpazesi ile de var olmak. Aynı zamanda yeni pazarlar oluşturmak."



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