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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Mert Güzenge, Samet Çiçek, Murat Altan

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Umut Güneş (Dk. 14 Fer), Doumbia (Dk. 82 Lusamba), Efecan Karaca (Dk. 82 Cavaleiro), Efkan Bekiroğlu, Oğuz Aydın (Dk. 61 Zinadine Ferhat), Eduardo (Dk. 61 Ahmed Hassan)

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı (Dk. 83 Diack), Tolga Ciğerci, Ariyibi (Dk. 61 Chatzigiovanis), Moreira (Dk. 73 Zahid), Beridze (Dk. 61 Emre Kılınç), Sowe

Goller: Dk. 65 Ahmed Hassan, Dk. 87 Efkan Bekiroğlu (Corendon Alanyaspor), Dk. 70 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 49 Doumbia, Dk. 52 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor)


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Corendon Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

57. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Moreira'nın ara pası sonrası Ariyibi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Runarsson yatarak topu takım arkadaşına kazandırdı.

65. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca topu ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

70. dakikada Ankaragücü beraberlik golünü buldu. MKE Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci'nin savunma arkasına gönderdiği pasta Yasin Güreler topu kalecinin üzerinden aşırtarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

73. dakikada Ankaragücü gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta sol kanattan Zahid'in arka direğe ortaladığı topa Sowe'nin gelişine vuruşunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

87. dakikada Alanyaspor tekrar öne geçti. Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cavaleiro'nun yaptığı ortaya arka direkte Efkan Bekiroğlu'nun gelişine vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.

Karşılaşmayı ev sahibi Alanyaspor 2-1 kazandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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