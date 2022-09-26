Antalya 1. Uluslararası Food Fest Gastronomi Festivali'ni 800 bin kişi ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 1. Uluslararası Food Fest Gastronomi Festivali, 800 bin ziyaretçi ağırladı.

Tarihi, biyoçeşitliliği, doğal güzellikleri ve yemek kültürüyle dünya turizminde önemli yere sahip Antalya, gastronomi festivaline ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel gıdaya ve sürdürülebilir tarıma sahip çıkmanın önemini vurgulamak amacıyla "Antalya'dan Dünyaya" sloganıyla düzenlenen festivali, Türkiye'den ve dünyadan 800 bin kişi ziyaret etti.

Festival kapsamında ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna da lezzet tutkunlarıyla buluştu.

Üç gün süren festival, akustik konser ile sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, ilkini düzenledikleri festivalin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Antalya'nın turizm ve tarımda önemli bir kent olduğunu aktaran Böcek, "Uluslararası Gastronomi Festivalimizde şehrimizin Akdeniz lezzetlerini ve ürünlerini, mutfak kültürümüzü dünya arenasında hak ettiği noktaya getirmek için önemli bir adım attık. Bunu gelecek yıllarda da devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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