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Antalya'da tartıştığı babasını öldüren sanık hakim karşısında

AA

Antalya'da tartıştığı babasını öldüren sanık hakim karşısında

ANTALYA (AA) - Antalya'da kendisini evlatlık veren babasını, çıkan tartışmada öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık M.A.Y. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen sanık M.A.Y, maktul Mehmet Fuat Saral'ın kendisinin öz babası olduğunu, ancak okula yazdırabilmek amacıyla Mehmet Y. adına nüfusa kaydedildiğini öne sürdü. Olaydan 3 gün öncesine kadar maktul ve öz annesi G.Ş. ile birlikte yaşadığını belirten sanık, sonrasında evlerine icra gelmesi nedeniyle babasıyla Cemil G'nin evinde kalmaya başladıklarını söyledi.

Olay günü alkollü bir şekilde eve geldiğini iddia eden sanık, şöyle konuştu:

"Bir yeri aramak için Cemil G'den telefonunu istedim. 'Benim telefonum değerli' diyerek telefonu vermedi. Ben de telefonu alıp yere attım. Daha sonra babam alkollü bir şekilde eve geldi. Cemil, babama beni şikayet edince, babam bana küfür etti. Cemil, 'Şuna gösterelim' diye babamı kışkırttı. Cemil bir satır alarak kapıya gitti. Babam da bana bıçak fırlattı ama isabet almadım. Bunun üzerine maktule 'Annem evden neden gitti biliyor musun? Cemil'in annemde gözü var' dedim. Bunun üzerine babam üzerime koştu. Koşarken ayağı halıya takıldı, düştü. Yüzünden kan geldiğini gördüm. Daha sonra yerde bulunan fayansı dizinde parçalayıp bana fırlattı. Göğsüme geldi. Babam, sandalye alarak üzerime doğru geldi. Ben de sandalyenin ayaklarından tuttum. Aramızda itişme yaşanınca yere düştük. Ona engel olmaya çalışırken fayans parçasıyla bana vurmaya çalışıyordu. Daha sonra hareket etmediğini gördüm, kendisine su vermeye çalıştım. Yardım çağırmak için yola çıktım. Yoldan geçen araçları durdurmaya çalıştım. Sonra bir bayan durdu ambulansı aramasını istedim. Ambulans gelinceye kadar da başından ayrılmadım. Bu arada Cemil de dışarıya çıkıp polis ekiplerine haber verdi."

- "Mermer parçasını üzerine attı" iddiası

Tanık Cemil G. ise sanık ile maktul arasındaki tartışmanın, sanığın kimliğini kaybetmesi nedeniyle çıktığını öne sürdü.

Tartışma sırasında müdahale etmek isteyen maktulün arkadaşı Murat'ın, sanığın küfür etmesiyle evden ayrıldığını belirten Cemil G, "Tartışma sırasında Mehmet Fuat Saral, yere düştü. Sanık ise evde bulunan sehpanın mermer parçasını alarak Mehmet Fuat Saral'ın üzerine attı. Daha sonra maktulün hareketsiz kaldığını gördüm. Sanığa 'Ambulansı arayalım' dedim. O da telefonumu alıp yere attı ve kırdı. 'Tuvalete gidiyorum' diyerek kapıdan çıktım. Bir süre yürüdükten sonra bir telefona ulaşarak polisi arayıp yardım istedim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda 22 Nisan'da Mehmet Fuat Saral (61), bebekken başka aileye evlatlık verdiği oğlu M.A.Y. ile tartışmıştı.

Alkollü oldukları öne sürülen baba ve oğlunun tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.Y, darbettiği babasını sert cisimle vurarak öldürmüştü. Gözaltına alınan M.A.Y. tutuklanmıştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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