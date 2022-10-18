Alanya Gazeteciler Cemiyeti “Medya Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu

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ANTALYA ((AA) - Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen "2021 Yılı Medya Başarı Ödülleri” gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.



AGC Başkanı Gaye Coşkun, birbirinden değerli, alanlarında uzman jüri üyelerinin son derece titiz bir çalışma neticesinde, Alanya'da yılın gazetecilerini seçtiklerini söyledi.

Jüri, ilçede görev yapan gazetecilerin 16 kategoride eserlerini değerlendirilerek ödüllendirdi.



AGC, yarışma dışında ulusal medyadan TRT Haber Haber Koordinatörü Ahmet Görmez, Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörü Yardımcısı Haber Fotoğrafçısı Erhan Sevenler ve Sözcü Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker'i de ödüle layık gördü.

AGC'nin "2021 Yılı Medya Başarı Ödülleri”nin şunlar olduğu açıklandı:



Yılın Televizyon Habercisi / Ahmet Görmez / TRT Haber

Yılın Haber Fotoğrafçısı / Erhan Sevenler / Anadolu Ajansı

Yılın Gazetecisi / Çiğdem Toker / Sözcü

Gazete Haberi / Mehmet Al/ Gerçek Alanya Gazetesi / 10 Yıl Sonra Gelen Adalet

Güncel Yazılar / Gülay Şahin / Alanya Postası Gazetesi/ Kadın, Çiçek Ve Ekmek

Güncel Yazılar / Ali Özsoy /Alanya Postası Gazetesi / Ay Sultan’dan Ayıplı Sultan’a (Jüri Özel Ödülü)

Gezi İnceleme Araştırma / Raşit Raşitoğlu / Alanya Postası Gazetesi / Önden Gidenler

Spor Haberi / Ercan Yıldırım / Alanya Postası Gazetesi / Alanyaspor Kamuflaj Forma İle Yenilmiyor

Sayfa Düzeni / Gizem Çetinkaya / Gerçek Alanya Gazetesi / 1. Sayfa

Gazete Röportaj / Özlem Kaygusuz / Alanya Postası Gazetesi /Bizi Eve Kapatmayın!

Röportaj / Asiye Araz / Inkjection Dergisi/ Toprak Razgatlıoğlu Röportajı (Jüri Özel Ödülü)

Fotoğraf / Mehmet Al / Gerçek Alanya Gazetesi/ Ana Sayfa

Reklam Tasarım / Kerim Coşkun / Alanya Life Dergisi/ Muzlu Gazoz

Reklam Tasarım / Yusuf Cengizhan Yıldırım /Inkjection Dergisi / Cleopatraınk Store Raklamı (Jüri Özel Ödülü)

Televizyon Dalı

TV Haber / Alkın Biricik/ Alanya Posta TT / Kuraklığı İspatlayan Manzara

Görüntü Kamera Çalışması / Mert Cantürk / TRT / Su Altı Zenginlikleri Cezbediyor

Montaj Kurgu Jenerik / Mustafa Bayır/ Alanya Posta TV / Alanyaposta TV Yayın Akışı

TV Spikerlik / Rayıf Doğrulu / Alanya Posta TV

Kültür Programı / Aynur Yüksek / Kanal A Televizyonu / Gümüşgöze 2021

TV Spor Programı / Uğur Veysel Okşar

TV Program / Ersoy Bakır / Büyük Alanya TV / Halk Arenası

TV Kültür Sanatsal / Hayal Başar / Alanya Posta TV / Hayal Et Başar

İnternet Gazetesi / Gerçekalanya / Aynur Özkaya

AGC Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü’nün sahibi Alanya’da ilk yerel televizyonu kuran ve 31 yıldır sürdüren ATV televizyonu sahibi Servet Sipahioğlu oldu.

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