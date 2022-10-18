Alanya Gazeteciler Cemiyeti “Medya Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu

ANTALYA ((AA) - Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen "2021 Yılı Medya Başarı Ödülleri” gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.
AGC Başkanı Gaye Coşkun, birbirinden değerli, alanlarında uzman jüri üyelerinin son derece titiz bir çalışma neticesinde, Alanya'da yılın gazetecilerini seçtiklerini söyledi.
Jüri, ilçede görev yapan gazetecilerin 16 kategoride eserlerini değerlendirilerek ödüllendirdi.
AGC, yarışma dışında ulusal medyadan TRT Haber Haber Koordinatörü Ahmet Görmez, Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörü Yardımcısı Haber Fotoğrafçısı Erhan Sevenler ve Sözcü Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker'i de ödüle layık gördü.
AGC'nin "2021 Yılı Medya Başarı Ödülleri”nin şunlar olduğu açıklandı:
Yılın Televizyon Habercisi / Ahmet Görmez / TRT Haber
Yılın Haber Fotoğrafçısı / Erhan Sevenler / Anadolu Ajansı
Yılın Gazetecisi / Çiğdem Toker / Sözcü
Gazete Haberi / Mehmet Al/ Gerçek Alanya Gazetesi / 10 Yıl Sonra Gelen Adalet
Güncel Yazılar / Gülay Şahin / Alanya Postası Gazetesi/ Kadın, Çiçek Ve Ekmek
Güncel Yazılar / Ali Özsoy /Alanya Postası Gazetesi / Ay Sultan’dan Ayıplı Sultan’a (Jüri Özel Ödülü)
Gezi İnceleme Araştırma / Raşit Raşitoğlu / Alanya Postası Gazetesi / Önden Gidenler
Spor Haberi / Ercan Yıldırım / Alanya Postası Gazetesi / Alanyaspor Kamuflaj Forma İle Yenilmiyor
Sayfa Düzeni / Gizem Çetinkaya / Gerçek Alanya Gazetesi / 1. Sayfa
Gazete Röportaj / Özlem Kaygusuz / Alanya Postası Gazetesi /Bizi Eve Kapatmayın!
Röportaj / Asiye Araz / Inkjection Dergisi/ Toprak Razgatlıoğlu Röportajı (Jüri Özel Ödülü)
Fotoğraf / Mehmet Al / Gerçek Alanya Gazetesi/ Ana Sayfa
Reklam Tasarım / Kerim Coşkun / Alanya Life Dergisi/ Muzlu Gazoz
Reklam Tasarım / Yusuf Cengizhan Yıldırım /Inkjection Dergisi / Cleopatraınk Store Raklamı (Jüri Özel Ödülü)
Televizyon Dalı
TV Haber / Alkın Biricik/ Alanya Posta TT / Kuraklığı İspatlayan Manzara
Görüntü Kamera Çalışması / Mert Cantürk / TRT / Su Altı Zenginlikleri Cezbediyor
Montaj Kurgu Jenerik / Mustafa Bayır/ Alanya Posta TV / Alanyaposta TV Yayın Akışı
TV Spikerlik / Rayıf Doğrulu / Alanya Posta TV
Kültür Programı / Aynur Yüksek / Kanal A Televizyonu / Gümüşgöze 2021
TV Spor Programı / Uğur Veysel Okşar
TV Program / Ersoy Bakır / Büyük Alanya TV / Halk Arenası
TV Kültür Sanatsal / Hayal Başar / Alanya Posta TV / Hayal Et Başar
İnternet Gazetesi / Gerçekalanya / Aynur Özkaya
AGC Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü’nün sahibi Alanya’da ilk yerel televizyonu kuran ve 31 yıldır sürdüren ATV televizyonu sahibi Servet Sipahioğlu oldu.