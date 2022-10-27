Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Pınar'dan sahipsiz köpeklerle ilgili açıklama:

ANTALYA (AA) - Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği Başkanı Murat Pınar, sahipsiz köpekler sorununa çözüm bulunmasını beklediklerini ifade etti.



Serik'te sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden minik Mahra'nın da babası olan Pınar, yaptığı açıklamada, sahipsiz köpekler nedeniyle başka canları da yitirmenin üzüntüsü içinde olduklarını belirtti.

Mahra’nın ölümünün ardından kurdukları dernekle, başka Mahra’ların ölmemesi için faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Pınar, "Derneğin kurulduğu günden bu yana devletimize ve kamuoyuna tek çağrımız, biz kızımızı kaybettik bu acıyı başka ailelere yaşatmayın. Kızımızdan sonra tam 20 insanımız doğrudan başıboş köpeklerin parçalamasıyla, otoyolda trafik kazasıyla veya başıboş köpeklerden kaçarken çeşitli şekillerde can verdi. Bu sorun hızla büyüyor ve can almaya devam ediyor. Başıboş köpek sorunu böyle devam etmemeli." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.