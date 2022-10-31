Antalya'da Beslenme Enstitüsü açıldı

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ANTALYA (AA) - Gıda Tarım İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GİFT) tarafından Antalya'da akademi ile gıda sektörünü buluşturmak amacıyla Beslenme Enstitüsü açıldı.

Beslenme Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Samet Serttaş, açılışta yaptığı konuşmada, doğru beslenme alışkanlıklarının toplumun geneline yayılmasını sağlamak, beslenme ve güvenli gıda konularında tüketiciyi doğru bilgilendirmek, gıda ve besin kayıplarının önüne geçmek amacıyla enstitüsünün hayata geçirildiğini söyledi.

Kanıta dayalı güncel beslenme verilerini toplumun anlayacağı bir dille paylaşacaklarını anlatan Serttaş, şunları kaydetti:

"Beslenme alanında yapacağımız çalışmalar ve farkındalık artırıcı açıklamalarla, akademi ve sektör temsilcilerini bir araya getiren bir çatı görevi görmeyi umuyoruz. Beslenme Enstitüsü'nde daha besleyici ve sürdürülebilir gıdaların üretimini destekliyoruz. Sürdürülebilir ürünler geliştiren girişimciler ve firmalar ile iş birliği yaparak farkındalık oluşturacağız ve üreticileri bu konuda cesaretlendireceğiz."

Serttaş, sürdürülebilir besin kaynaklarının mutfaklarda kullanımını teşvik edeceklerini ve böylece gıda ile besin kayıplarının önüne geçme çalışmalarına katkı sağlayacaklarını belirtti.

Açılışta beslenme modeli ve obezite hakkında sunum yapıldı.

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