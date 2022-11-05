Özel Eğitim Kurumları üyeleri Antalya'da buluştu

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ANTALYA (AA) - Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 5. Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Artırılması Türkiye Buluşmaları programı, Antalya'da gerçekleştirildi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile Türkiye genelindeki özel eğitim kurumları üyeleri katıldı.

Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Başkanı Yunus Kılıç, programda engellilerin yaşadıkları sorunları anlattı.

Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye'nin ilk serebral palsili uzay mühendisi Turgay Karakaş da kendi hayatından örnekler vererek, özel eğitimin son derece önemli olduğunu belirtti. 6 yaşına kadar hiç konuşamadığını ve kendisine "zihinsel engelli" teşhisi konulduğunu ancak annesinin dikkati üzerine "üstün zekalı" olduğunun ortaya çıktığını anlatan Karakaş, bugün TÜBİTAK'ta savunma sanayinin önemli projelerinde rol aldığını söyledi.

Küçük yaşta tırmandığı yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılması nedeniyle iki kolunu kaybeden ressam, milli yüzücü, bilim ve toplum çalışmaları uzmanı Yusuf Akgün de "Engelsiz Empati" konulu sunum yaparak, azmi ile birçok engeli aştığını anlattı. Etkinlikte fırçasını ayağı ile ağzına alan Aygün, ağzı ile resim yaparak, yeteneğini sergiledi.

Küçükken evde çıkan yangında yüzü yanan ve yetiştirme yurdunda kalan Tuncay Ocak da resim alanındaki yeteneğini anlatarak, eksikliklerine rağmen gülebilen insanları tabloya yansıttığını belirtti.

Programda görme engelli hukukçu ve müzisyen Kerim ve Selim Altınok kardeşler tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Açılış programı, Akgün ile Ocak'a ait resim sergisinin açılışı ile sona erdi.





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