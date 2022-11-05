Antalya'da lösemili çocuklar için araç konvoyu düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yürüttüğü sosyal sorumluluk ve farkındalık çalışması kapsamında lösemili çocuklara klasik otomobillerle şehir turu yaptırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin önünde lösemili çocuklar, aileleri ve gönüllüler bir araya geldi.

Balonlarla süslenen otomobillere lösemili çocuklar ve ailelerine kent turu yaptırıldı.

Muratpaşa Kent Meydanı'nda son bulan araç konvoyunun ardından lösemili çocuklar müzik eşliğinde çeşitli etkinliklerle moral buldu.

LÖSEV Antalya İl Koordinatörü Yardımcısı Özlem Uğurel, AA muhabirine, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında bir araya geldiklerini söyledi.

8 Kasım'ın LÖSEV'in kuruluşu olduğunu belirten Uğurel, "LÖSEV 2-8 Kasım haftasını tüm Türkiye'ye lösemili çocuklarımız için armağan etti. Bu hafta lösemili çocuklarımızın yaşadıkları sıkıntılarına dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz, ziyaretler yapıyoruz. Etkinlik öncesinde çok keyifli bir konvoyumuz oldu, çocuklarımızla beraber bir şehir turu yaptık." dedi.

Araç konvoyundan sonra çocukları için kurumların desteğiyle çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan Uğurel, çocukların moral ve motivasyonlarını yükseltmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.





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