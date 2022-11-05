Antalya'da lösemili çocuklar için araç konvoyu düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da lösemili çocuklar için araç konvoyu düzenlendi

AA

Antalya'da lösemili çocuklar için araç konvoyu düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yürüttüğü sosyal sorumluluk ve farkındalık çalışması kapsamında lösemili çocuklara klasik otomobillerle şehir turu yaptırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin önünde lösemili çocuklar, aileleri ve gönüllüler bir araya geldi.

Balonlarla süslenen otomobillere lösemili çocuklar ve ailelerine kent turu yaptırıldı.

Muratpaşa Kent Meydanı'nda son bulan araç konvoyunun ardından lösemili çocuklar müzik eşliğinde çeşitli etkinliklerle moral buldu.

LÖSEV Antalya İl Koordinatörü Yardımcısı Özlem Uğurel, AA muhabirine, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında bir araya geldiklerini söyledi.

8 Kasım'ın LÖSEV'in kuruluşu olduğunu belirten Uğurel, "LÖSEV 2-8 Kasım haftasını tüm Türkiye'ye lösemili çocuklarımız için armağan etti. Bu hafta lösemili çocuklarımızın yaşadıkları sıkıntılarına dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz, ziyaretler yapıyoruz. Etkinlik öncesinde çok keyifli bir konvoyumuz oldu, çocuklarımızla beraber bir şehir turu yaptık." dedi.

Araç konvoyundan sonra çocukları için kurumların desteğiyle çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan Uğurel, çocukların moral ve motivasyonlarını yükseltmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Organ Bağışı Haftası dolayısıyla motosikletli kortej düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da Organ Bağışı Haftası dolayısıyla ...
Tarihi Saat Kulesi'ne 90 yıl sonra konulan kubbenin, örtüsü kaldırıldı
YEREL HABERLER Tarihi Saat Kulesi'ne 90 yıl sonra konulan kubbenin, ...
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA MOTORCULAR ORGAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA MOTORCULAR ORGAN BAĞIŞINA ...
Futbolun şöhretleri Antalya'da buluştu
YEREL HABERLER Futbolun şöhretleri Antalya'da buluştu
(Görüntülü) (ÖZEL) ANTALYA&#039;DA SEZONUN UZAMASI, TURİZM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAMI ARTIRDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) (ÖZEL) ANTALYA'DA SEZONUN UZAMASI, ...
Ayakkabı ihracatının tutarı, 10 ayda geçen yılın rakamlarını aştı
YEREL HABERLER Ayakkabı ihracatının tutarı, 10 ayda geçen yılın ...
Karaciğerinden parça veren baba, oğlunun ikinci kez kahramanı oldu
YEREL HABERLER Karaciğerinden parça veren baba, oğlunun ikinci kez ...
Antalya'da sezonun uzaması, turizm sektöründe istihdamı artırdı
YEREL HABERLER Antalya'da sezonun uzaması, turizm sektöründe ...
(Görüntülü) ANTALYA TRAFİĞİNDEKİ ARAÇ SAYISI 1 YILDA YÜZDE 7 ARTTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA TRAFİĞİNDEKİ ARAÇ SAYISI 1 YILDA ...
Özel Eğitim Kurumları üyeleri Antalya'da buluştu
YEREL HABERLER Özel Eğitim Kurumları üyeleri Antalya'da buluştu
Akdeniz Üniversitesindeki organ nakillerin yüzde 87'si canlı vericiden yapıldı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesindeki organ nakillerin yüzde ...
7. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası öncesi Antalya'da açılış gecesi
YEREL HABERLER 7. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası öncesi ...
(Görüntülü) SERİK&#039;TE KAZA: 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SERİK'TE KAZA: 2 YARALI
Antalya'da 'Kemer narko' operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da 'Kemer narko' operasyonu: 10 gözaltı
Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı ...
Antalya'da Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Antalya'da Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı ...
(Görüntülü) - ALIKOYDUĞU ÇOCUĞUNU, 2.5 SAATTE TESLİM ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) - ALIKOYDUĞU ÇOCUĞUNU, 2.5 SAATTE TESLİM ...
(Görüntülü) KARACA AYAKKABI SEKTÖRÜ YILI 1,2 MİLYAR DOLAR İHRACATLA KAPATMAYI HEDEFLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARACA AYAKKABI SEKTÖRÜ YILI 1,2 MİLYAR ...
Alıkoyduğu çocuğunu, 2,5 saatte teslim etti
YEREL HABERLER Alıkoyduğu çocuğunu, 2,5 saatte teslim etti
Antalya'da çocuğunu zorla alıkoyan baba, polisin ikna etmesiyle teslim oldu
YEREL HABERLER Antalya'da çocuğunu zorla alıkoyan baba, polisin ikna ...
Mahra'nın babası, Bitlis’te başıboş köpeklerin ısırdığı çocuğun ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Mahra'nın babası, Bitlis’te başıboş köpeklerin ...
Karaca: Ayakkabı sektörü yılı 1,2 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Karaca: Ayakkabı sektörü yılı 1,2 milyar dolar ...
(Görüntülü) DOÇ. DR. BALIKCI&#039;NIN AMELİYAT ETTİĞİ İSVİÇRELİ MODEL DAHA RAHAT NEFES ALIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DOÇ. DR. BALIKCI'NIN AMELİYAT ETTİĞİ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.