Antalya'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, eşini silahla öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu sanık Yahya Y'nin yanı sıra çiftin çocukları Sena ve Sefa Y, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, maktul Gönül Y'nin kızı Sena Y, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı Hasan Kutlay Toktaş da eylemin tasarlanarak işlendiğini vurgulayarak, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Mehmet Ali Kozpınar ise Yahya Y'nin aldatma olaylarından sonra haksız tahrik altında eşini öldürdüğünü öne sürerek, kendisini de öldürmeye çalışmasının bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Son sözü sorulan sanık Yahya Y. ise pişman olduğunu söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

- Olay

Alanya'da, 8 Ekim 2021'de, Yahya Y. (56), boşanma aşamasındaki eşi Gönül Y'nin (44) işlettiği markete aldatıldığı iddiasıyla gitmiş, burada tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kendisini de yaralamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.