Antalya’da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya’nın Serik ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Antalya - Alanya D400 Karayolu Cumalı mevkisinde Önder Bozkurt yönetimindeki 07 JV 594 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Sürüklenen otomobil refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kazanın İlçe Jandarma Komutanlığı önünde olması sebebiyle ilk müdahaleyi jandarma trafik ekipleri yaptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan sürücü Bozkurt, ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.