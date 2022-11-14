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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA

Antalya’da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya’nın Serik ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Antalya - Alanya D400 Karayolu Cumalı mevkisinde Önder Bozkurt yönetimindeki 07 JV 594 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Sürüklenen otomobil refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazanın İlçe Jandarma Komutanlığı önünde olması sebebiyle ilk müdahaleyi jandarma trafik ekipleri yaptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan sürücü Bozkurt, ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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