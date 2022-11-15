2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası sona erdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda Türk sporcular 3 kupa, 9 madalya kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde 46 ülkeden 1000 sporcunun hamle yaptığı şampiyona, 9 tur boyunca heyecanlı maçlara sahne oldu.

Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) Başkanı Arkady Dvorkovich, organizasyonun kapanış töreninde, İstanbul'daki terör saldırısında dolayı hayatını kaybedenler için taziyelerini bildirdi ve yaralılara şifa diledi.

Antalya'daki şampiyonayı çok güzel bulduğunu aktaran Dvorkovich, "Muhteşem bir organizasyon görüyorum. Bu organizasyon, dünyada büyük organizasyonların nasıl yapılması gerektiğini gösteren önemli bir örnek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.

Sporun birleştiren gücüyle 46 ülkeden gelen sporcuları Antalya'da ağırladıklarını dile getiren Tulay, şöyle devam etti:

"Türkiye Satranç Federasyonu olarak Avrupa'nın en büyük satranç organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Burada yapılan hamleler sadece satranç için değil, güzel dostluklar için de yapıldı. Satrançtaki bu başarılarımızda büyük katkıları olan Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, ana sponsorumuz Türkiye İş Bankasına ve organizasyonda emeği geçen tüm ekibime teşekkür ediyorum."

Avrupa Satranç Birliği (ECU) Başkanı Zurap Azmaiparashvili ise "Avrupa Satranç Birliği olarak bu kusuruz organizasyonu tüm dünyaya örnek göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.





- Türk sporculardan 3 kupa, 9 madalya

Türk sporcular, organizasyonda 3 kupa ve 9 madalya kazandı. 10 yaş genel kategoride Baver Yılmaz şampiyon oldu. 14 yaş genelde "Uluslararası Usta" (IM) Ediz Gürel ikinci, 8 yaş genel kategoride Ali Poyraz Uzdemir ise üçüncü sırada yer aldı.

Madalya kazanan diğer Türk sporcular ise şunlar:

- 14 Yaş Genel - "FIDE Ustası" (FM) Hasan Hüseyin Çelik - Dördüncü

- 10 Yaş Genel - Murat Kutay Yardak - Dördüncü

- 8 Yaş Kızlar - Beren Çetin - Beşinci

- 10 Yaş Genel - Özgür Toprak Kurt - Altıncı

- 10 Yaş Kızlar - Zeynep Duru Şahin - Altıncı

- 14 Yaş Genel – FM Can Durak – Altıncı

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