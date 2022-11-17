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GastroAntalya, gastronomi dünyasının profesyonellerini buluşturdu

AA

GastroAntalya, gastronomi dünyasının profesyonellerini buluşturdu

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması 2022 (GastroAntalya) 29 ülkeden gastronomi profesyonellerinin katılımıyla başladı.

Akdeniz Şefler Kulübü Derneği önderliğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kilit Grubu'nun destekleriyle Cam Piramit'te "Susam" temasıyla organize edilen GastroAntalya'da, şef, jüri ve yarışmacılar bir araya geldi.

Programa, gastronomi sektöründe ürün, hizmet üreten firmalar, turizm sektörünün yiyecek ve içecek, satın alma departman yöneticileri, profesyonel şefler, gurmeler de katıldı.

Çalıştaylar, sunumlar, stantlarla karşılıklı görüşmelerin yapıldığı etkinlikteki çeşitli yarışmalarda 500'ün üzerinde şef ve şef adayları hünerlerini sergiliyor. Jürilerin değerlendirmeleri sonucunda dereceye girenler belirlenecek.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, açılışta, gastronominin özellikle salgından sonra önem kazandığını söyledi.

Türkiye'nin birçok ilinde gastronomiyle ilgili etkinliklerin düzenlendiğini vurgulayan Çorabatır, şunları kaydetti:

"Konaklama sektörünün temsilcisi olarak Türkiye turizminde gastronominin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Trendler sürekli değişiyor, gastronominin önemi öne çıkmaya başladı. Gastronomi, seyahat eden misafirlerin şehirlerde ve otellerde daha fazla para harcadığı bir sektör oldu. Türkiye ekonomisine de çok büyük katkısının olduğuna inanıyoruz."

Bazı ülkelerin gastronomide dünyada söz sahibi olduğunun altını çizen Çorabatır, son 3 yıldır seyahat edenlerin yüzde 35'inin gastronomi için seyahat etmeye başladığını ifade etti.

- "Türk mutfağının örnekleri iyi sunulmalı"

Türkiye'nin Osmanlı, saray ve Türk mutfağı avantajıyla dünyada rakipsiz olduğunu anlatan Çorabatır, pilot iller belirleyerek Türk mutfağının örneklerinin iyi sunulması, geliştirilmesi gerektiğini aktardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de yaklaşık 700 bin yatak kapasitesiyle hizmet kalitesi, eşsiz doğasıyla tarihi ve kültürel değerleriyle Antalya'nın turizmin başkenti konumunda olduğunu anlattı.

Tarımda da Antalya'nın önemine işaret eden Tuncer, dünyanın şeflerini buluşturan festivale katkı sunmaktan mutlu olduklarını bildirdi.

Akdeniz Şefler Kulübü Derneği Başkanı Bilal Yüreğir de 15 yıl önce bu tür organizasyonlara yarışmacı olarak katıldığını hatırlatarak, GastroAntalya'nın önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Kulübün yurt dışı başkanı şef Ömer Yalçın ise lezzetli dört gün olacağını dile getirdi.

Anadolu Aşçılar Federasyonu Başkanı Tamer Özkan, altın dokunuşlarla kişinin damağına özgü lezzetler yaratarak, turizme de katkı sunacaklarını belirtti.

Kilit Grup Üst Yöneticisi (CEO) Korhan Alşan, gastronomide sürdürülebilirlik, sıfır atık kavramlarının öne çıktığını, turizmde de çıtayı daha yukarılara koyduklarını vurguladı.

GastroAntalya, 20 Kasım'da sona erecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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