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Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, sezonu değerlendirdi:

AA

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, sezonu değerlendirdi:

ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, güzel bir sezon geçirdiklerini, Konya'da hizmete giren veledrom (oval pist) sayesinde altyapıyı olimpiyat madalyası hedefiyle yeniden dizayn ettiklerini söyledi.

Müftüoğlu, Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022 bisiklet sezonunun son yarışı olan Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Nirvana Gran Fondo World Series'in 17-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sezonun başlangıcı olan 13 Şubat'ta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya) kapsamında "İklim değişikliği farkındalık sürüşü" temalı organizasyonun son etabına katılarak bisiklet kullandığını anımsatan Müftüoğlu, "Güzel bir yıl geçti. Çok önemli organizasyonlar, bisikletin tabana yayılmasıyla ilgili çok güzel işler yaptık." dedi.

Müftüoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının sporun tabana yayılmasıyla ilgili önemli projelerinden birini bisikletin oluşturduğunu vurguladı.

Bugün herkesin bisiklete binebildiğini, ev sahipliği yaptıkları uluslararası yarışmalara da katılımın yüksek olduğunu dile getiren Müftüoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bisiklet ailesine çok önemli katkılar yaptı. Kendilerine bisiklet ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Gelecek yıllarda olimpiyata gitmekle ilgili hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz." diye konuştu.


- Altyapıya veledrom dizaynı


Müftüoğlu, Konya'da hizmete giren ülkenin ilk olimpik veledromunun Türk bisikletinin geleceği için çok önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Bisiklet yarışlarının yapıldığı tesisin ağustosta gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kullanıldığını hatırlatan Müftüoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk bisikleti için 2022 yılı milattır. Çünkü bisiklet sporu, kapalı veledromun ilk defa ülkemizde Konya'da açılmasıyla farklı bir boyut kazandı. Bundan sonraki yıllarda Konya Olimpik Veledrom'dan olimpiyat madalyaları çıkacak. Altyapıyı yeniden dizayn ediyoruz. Veledromda bugüne kadar bir altyapımız yoktu. Hepsini yenileyip, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun öncülüğünde Türk bisikletini dünyada hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Antalya'nın da bisiklet şehri olması noktasında, yıl içerisinde gerçekleştirilen bu kadar organizasyonun, kampın turizme çok önemli katkılar sunduğunu düşünüyorum."


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