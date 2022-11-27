Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nda final heyecanı

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ANTALYA (AA) - Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonunun (EMF) faaliyet programlarında yer alan Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nın son gününde final mücadeleleri başladı.

Türkiye Muaythai Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 33 ülkeden 750 sporcu katılıyor.

Kupanın son gününde sporcular final karşılaşmaları için ringe çıkmaya başladı.

Büyük kadınlar ve erkekler, 23 yaş altı, ümitler, gençler ve çocuklar kategorilerinde düzenlenen organizasyon, bugün madalya töreniyle sona erecek.





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