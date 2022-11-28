Kumluca'da 25 yılı dolduran esnafa plaket verildi

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ANTALYA (AA) - Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından, meslekte 25 yılı dolduran esnafa plaket verildi.

Odası Başkanı Selçuk Çınar, plaket töreninde, ahilik kültürüne sahip çıkarak esnaflıkta 25 yılı dolduran tüm esnafa teşekkür ederek, esnaflığın önemli bir meslek olduğunu ifade etti.

Mesleği layıkıyla yapan, ahilik kültürüne sahip esnaflığın önemine değinen Çınar, "Bundan sonraki süreçte 25 yılı dolduran esnafımızın tecrübelerinden faydalanılacağına ve genç esnafımıza önderlik edeceklerine inanıyorum." dedi.

Törende, yaklaşık 60 esnafa plaket verildi.

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